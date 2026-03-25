EdF : Léon Marchand va rendre visite aux Bleus

En pleine trêve internationale aux États-Unis, les Bleus poursuivent leur rassemblement à Boston avec un invité particulier en la personne du champion olympique Léon Marchand. Selon les informations de RTL, le nageur français viendra à la rencontre du groupe de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers, actuellement aux États-Unis pour cette tournée de matchs amicaux.

La suite après cette publicité

Sacré figure montante de la natation mondiale et désormais sous contrat avec Nike depuis l’été dernier, Léon Marchand, qui s’entraîne et vit aux Etats-Unis, devrait profiter de sa présence à Boston pour échanger avec les joueurs de l’Équipe de France, dans un moment de partage entre plusieurs figures majeures du sport tricolore.