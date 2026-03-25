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EdF : Léon Marchand va rendre visite aux Bleus

Par Valentin Feuillette
1 min.
Léon Marchand @Maxppp

En pleine trêve internationale aux États-Unis, les Bleus poursuivent leur rassemblement à Boston avec un invité particulier en la personne du champion olympique Léon Marchand. Selon les informations de RTL, le nageur français viendra à la rencontre du groupe de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers, actuellement aux États-Unis pour cette tournée de matchs amicaux.

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Sacré figure montante de la natation mondiale et désormais sous contrat avec Nike depuis l’été dernier, Léon Marchand, qui s’entraîne et vit aux Etats-Unis, devrait profiter de sa présence à Boston pour échanger avec les joueurs de l’Équipe de France, dans un moment de partage entre plusieurs figures majeures du sport tricolore.

Pub. le - MAJ le
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