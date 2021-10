JT Foot Mercato : les clubs français font trembler l'Europe

La suite après cette publicité

Vous vous rappelez le temps où la Ligue 1 était traitée de Farmer League ? Un lointain souvenir en ce début de saison 2021-2022. En effet, nos clubs français brillent sur la scène européenne depuis la mi-septembre. Après 3 journées avec Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence confondus, le PSG, Lille, l'OM, l'OL, Monaco et Rennes n'ont concédé qu'une seule défaite. De quoi nous proposer le meilleur démarrage en Europe pour la France depuis la saison 2014-2015. De quoi aussi être actuellement en 3e position du classement UEFA de la saison devant l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie ou encore le Portugal. Rien que ça. Une tendance qui s'est confirmée cette semaine avec aucune défaite au compteur et même 4 victoires pour seulement 2 nuls. Le PSG a battu Leipzig au Parc des Princes mardi soir (3-2) alors qu'hier, trois de nos représentants sont allés chercher un succès à l'extérieur. L'OL à Prague face au Sparta (4-3), Monaco à Eindhoven face au PSV (2-1) et Rennes en Slovénie du côté de Mura (2-1). Enfin, Lille et l'OM ont accroché deux grosses écuries européennes (le Séville FC et la Lazio sur sa pelouse). Pourvu que ça dure !

Ronaldinho sous le charme de la MNM

De passage à Paris, notamment mardi soir lors de la victoire du PSG contre Leipzig (3-2) en Ligue des champions, Ronaldinho a pu mesurer que sa cote de popularité n'avait pas pris une ride dans la capitale française. Le génie brésilien, Ballon d'Or en 2005, en a profité aussi pour répondre aux demandes d'interview des médias français. Le Parisien lui a notamment demandé ce qu'il pensait du nouveau trio magique du PSG, Mbappé-Neymar-Messi (la fameuse MNM). Voilà ce qu'il a répondu : «ce sont des amis. On a joué ensemble. Et ce sont des copains. Ce n’est pas une histoire d’idole ou de fan. C’est une histoire de copains, et même de très bons amis. Toutes les fois où j’ai l’opportunité d’être avec eux, c’est toujours un moment très spécial.»

Benzema entre mercato et justice

L'actualité est chargée pour Karim Benzema en ce moment. Plus que jamais dans la course au Ballon d'Or avec ses performances stratosphériques depuis plusieurs mois, KB9 est très sollicité médiatiquement. Encore hier, il était interrogé par ESPN qui lui a demandé de parler de son avenir. Que fera-t-il après son aventure au Real Madrid ? Les Etats-Unis le tente-t-il ? Réponse de l'intéressé : «j'aime les États-Unis. Le football s'améliore de plus en plus là-bas. Mais est-ce que je vous dis que je signerai là-bas ? En ce moment, je suis à Madrid.» En ce moment aussi, Benzema suit depuis la capitale espagnole le procès de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena qui se tient à Paris. Et l'attaquant français a pu connaître le réquisitoire du ministère public qui a requis 10 mois de prison avec sursis et une amende de 75 000 euros contre l'international tricolore.