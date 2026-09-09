Les nouvelles annonces du Bayern Munich sur le futur de Michael Olise

Le Bayern Munich a été secoué, mais il a résisté. Cet été, Michael Olise (24 ans) a bouclé une saison 2025/2026 de très haut vol. Sur le plan collectif, l’ailier français a remporté la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Supercoupe d’Allemagne. Demi-finaliste en Ligue des Champions, l’ancien pensionnaire de Crystal Palace a également disputé le dernier carré de la Coupe du Monde 2026. Au niveau personnel, ses statistiques ont parlé d’elles-mêmes. Olise a inscrit 22 buts et délivré 31 passes décisives en 52 rencontres disputées sous le maillot bavarois. Et avec les Bleus, il a terminé avec le statut de meilleur passeur du Mondial (7 offrandes).

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Olise n’a pas demandé à partir

Des performances et une nouvelle amitié avec Kylian Mbappé qui ont poussé le Real Madrid à vouloir s’offrir l’une des sensations de la Coupe du Monde. En face, le Bayern n’a rien lâché. Olise est sous contrat jusqu’en 2029 et les Munichois n’étaient pas vendeurs, même contre un chèque de 160 M€, voire plus. Au final, le natif de Londres est resté en Bavière et la Casa Blanca a préféré dépenser 140 M€ pour enrôler l’ailier ivoirien du RB Leipzig, Yan Diomandé. Aujourd’hui, dans un long entretien accordé à Bild, le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, est revenu sur le feuilleton estival Olise. L’occasion pour le dirigeant allemand d’affirmer que le Français ne l’a jamais contacté pendant le Mondial pour lui demander d’être transféré, confirmant ainsi les dires de son directeur général Jan-Christian Dreesen, qui avait nié toute négociation estivale.

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« Pas du tout, pas une seule fois. Michael m’a envoyé un message sur WhatsApp pendant la Coupe du Monde. J’ai hésité un instant avant de l’ouvrir (rires). Je ne savais pas s’il allait vraiment me parler de ce sujet-là. Mais c’était une photo de lui avec Manu Koné, que j’avais fait venir à Gladbach à l’époque, avec un cœur en dessous. Tous les deux m’envoyaient leurs salutations depuis les États-Unis. Après ça, j’ai demandé à Michael s’il voulait porter le maillot n° 11 la saison prochaine. Mais il voulait garder le n° 17. C’était mon seul contact avec Michael, donc tout s’est toujours bien passé », a-t-il déclaré, avant de faire l’éloge de son joueur.

Le Bayern saura bientôt si Olise veut prolonger ou pas

« Michael est quelqu’un qui veut simplement jouer au football. Une vidéo est devenue virale cet été, qui le décrit très bien : il jouait au football à New York, vêtu uniquement de chaussettes. Je l’adore, j’adore sa façon d’être. Même si cela peut parfois être difficile pour les journalistes (rires). Mais je m’entends extrêmement bien avec lui. C’est un footballeur formidable et quelqu’un dont la devise est : « Le football, c’est ma vie. Et c’est exactement ce que nous recherchons. » Bild a néanmoins voulu en savoir davantage sur l’avenir de l’ailier bavarois. Dans un an, Olise risque à nouveau d’être au centre de rumeurs de départ. Le Bayern sera-t-il plus enclin à vendre sa star si une offre XXL se présente ?

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« Si l’on veut remporter la Ligue des Champions, cette question ne se pose pas. C’est ce qui fait la force du Bayern Munich : on n’a pas à se laisser tenter par une somme d’argent. Michael a fait des progrès extraordinaires chez nous. À un moment donné, nous nous assoirons certainement pour discuter de la suite des événements. Il lui reste encore trois ans de contrat – et je tiens à le souligner : il n’y a pas de clause libératoire. Disons-le ainsi : d’ici l’été prochain, nous devrions savoir s’il est enclin à prolonger son contrat ou non. » Affaire à suivre.