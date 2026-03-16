Bruno Fernandes entre dans l’histoire, le retour de Mbappé est attendu

Bruno Fernandes marque l’histoire de Manchester United

À Manchester, les Red Devils retrouvent les beaux jours après leur succès 3 buts à 1 face à Aston Villa. Après cette rencontre, un homme est entré un peu plus dans l’histoire du club, c’est le Portugais Bruno Fernandes. Avec 2 nouvelles passes décisives délivrées, il est devenu le premier joueur de l’histoire de Manchester United à donner 16 passes décisives en Premier League, devançant ainsi David Beckham. Mais ce n’est pas tout, il a également dépassé le stade des 100 passes décisives avec les Mancuniens depuis son arrivée en 2020.

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Le gros dilemme pour Kylian Mbappé

De retour à l’entraînement en fin de semaine dernière, Kylian Mbappé est du voyage en Angleterre et la décision de le faire jouer ou non reviendra à l’entraîneur madrilène. Outre-Manche, le cas Mbappé fait aussi parler avant la rencontre retour entre Manchester City et le Real Madrid. Le Daily Mail revient sur le dilemme entre le Real et l’Équipe de France. Le média anglais rappelle que Madrid serait réticent à l’idée de libérer le capitaine des Bleus pour le prochain rassemblement de l’Equipe de France aux Etats-Unis pour les deux matchs amicaux face au Brésil et à la Colombie. Mais si le Français joue demain, il sera compliqué de le retenir alors que, outre les deux rencontres, le numéro 10 des Bleus est également espéré aux Etats-Unis pour honorer de nombreux évènements avec l’équipementier Nike. Réponse ce jeudi quand Didier Deschamps donnera sa liste pour le rassemblement.

La sortie remarquée de Rafael Leao

En Italie, l’AC Milan avait l’occasion de se rapprocher de son ennemi juré au classement après le nul concédé par l’Inter samedi face à l’Atalanta Bergame. Mais en déplacement sur la pelouse de la Lazio Rome, les Milanais n’ont pas profité de l’opportunité et pointent toujours à 8 longueurs du leader, l’Inter, après leur défaite 1-0 à Rome. Mais au-delà de la défaite, c’est la sortie prématurée de Rafael Leão qui fait parler de l’autre côté des Pyrénées. Peu en vue dans la rencontre, l’attaquant portugais a cédé sa place à la 66e minute. Mais alors que son entraîneur Massimiliano Allegri voulait le saluer, le Portugais a violemment repoussé son coach. Une attitude pointée du doigt alors que Leao était frustré de céder sa place et visiblement irrité par son coéquipier Christian Pulisic à qui il reprochait de ne pas l’avoir servi à plusieurs reprises.