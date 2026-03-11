Ligue des Champions : Arsenal arrache le nul face au Bayer Leverkusen grâce à un penalty cadeau

Après la déculottée infligée par le Bayern Munich à l’Atalanta (6-1), l’Europe attendait de voir à l’œuvre l’autre grand favori à la victoire finale, Arsenal. Reversés dans la partie de tableau la plus abordable, les Gunners retrouvaient la Ligue des Champions avec ce huitième de finale aller face au Bayer Leverkusen. Leaders incontestés de la phase de ligue, les hommes de Mikel Arteta affrontent un adversaire qui a fini 15e au classement. Invaincus depuis leur défaite face à Manchester United le 25 janvier dernier, les Londoniens étaient logiquement annoncés favoris face à des Allemands dont les performances les plus remarquées cette saison en C1 ont été l’humiliation subie à domicile face au PSG (2-7) et une victoire sur le terrain d’un Manchester City remanié (2-0).

Donnés vainqueurs faciles sur le papier, les Gunners ont immédiatement mis le pied sur la balle et après moins de deux minutes de jeu, Andrich était averti, avant d’offrir une première occasion aux Gunners sur coup-franc. Une opportunité dont n’a pas profité Saka. Et après la tentative de l’Anglais, les joueurs londoniens demandaient avec force un corner, comme s’ils réclamaient un penalty (3e). De quoi faire sourire leurs détracteurs. Arsenal était ensuite parti pour un jeu d’usure en conservant le contrôle du cuir sans pour autant se créer de véritables actions devant le but allemand, hormis l’énorme occasion de Martinelli, dont le tir est venu s’écraser sur la barre transversale de Blaswich (19e). En face, le Bayer Leverkusen récitait sa partition avec application. Il y avait toujours un pied pour contrer les rares combinaisons des Gunners aux abords de leur surface.

Arsenal s’en sort très bien

Le club allemand parvenait même à ressortir le ballon proprement et procédait logiquement par contre pour essayer de surprendre ses adversaires. Maza (16e, 45e) et Kofane (7e) ont eu quelques situations intéressantes, mais le cadre était rarement trouvé. Ce qui n’a pas empêché les partenaires de Terrier de prendre confiance et de s’offrir plusieurs minutes de domination territoriale. Kofane a même posé quelques problèmes au duo Saliba-Gabriel, dont les fautes grossières ont souvent été excusées par l’arbitre. À la mi-temps, le Bayer Leverkusen pouvait être fier de sa copie, tandis qu’Arsenal ne s’est montré dangereux qu’une seule fois et n’a obtenu aucun corner, sa spécialité pour briller. C’est d’ailleurs une histoire de coup de pied de coin qui va être l’un des tournants du match.

Dès le coup d’envoi de la deuxième période, Maza, Kofane et Grimaldo nous ont offert un enchaînement de choix pour trouver Terrier dont la tête a été repoussée par Raya. Ironie du sort, le destin a voulu qu’Andrich ouvre le score sur le corner concédé par le gardien espagnol. L’arroseur arrosé. Sans imagination, les Gunners ont bien eu quelques coups de pied arrêtés pour revenir au score. En vain. Et dans le jeu, le leader de Premier League n’a jamais su déstabiliser le bloc adverse. Il a fallu un penalty généreusement offert par l’arbitre de la rencontre sur une faute inexistante de Tillman sur Madueke pour permettre à Havertz d’égaliser (1-1, 88e). Arsenal a réussi à sauver les meubles et devra montrer un tout autre visage dans une semaine pour s’éviter une grosse désillusion.

