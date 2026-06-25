L’AC Milan a une alternative à Gonçalo Ramos

Non conservé par le Bayern Munich, Nicolas Jackson va revenir à Chelsea. Cependant, l’attaquant sénégalais de 25 ans a de fortes chances de ne pas rester sur les bords de la Tamise, et ce, malgré un contrat courant jusqu’en 2033.

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Il Corriere dello Sport révèle en effet que Jackson est pisté par l’AC Milan. Les Rossoneri sont en quête d’un buteur et seraient intéressés à l’idée d’obtenir un prêt payant assorti d’une option d’achat pour Jackson. À noter que la priorité des Lombards reste le Parisien Gonçalo Ramos.