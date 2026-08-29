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Lens : négociations compliquées avec Leipzig pour El Chadaille Bitshiabu

Par Jordan Pardon
1 min.
El Chadaille Bitshiabu @Maxppp

À la recherche d’un défenseur central gaucher, le RC Lens est passé à l’action pour El Chadaille Bitshiabu ces derniers jours. Les dirigeants artésiens ont entamé des négociations avec le RB Leipzig pour l’ancien Parisien, acheté 15 M€ par le club allemand en 2023. Freiné par les blessures depuis son arrivée en Allemagne, le défenseur de 21 ans pourrait avoir une belle opportunité de se relancer alors qu’il a déjà donné son accord à Lens et échangé avec l’entraîneur artésien Dino Toppmöller.

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Mais pour cela, les deux clubs vont devoir s’entendre. Selon nos informations, les négociations sont compliquées et la principale difficulté réside dans la répartition du salaire du joueur. Le transfert n’est pas remis en cause, mais il a été ralenti, les deux clubs campant sur leur position pour le moment. Les discussions sont toujours en cours.

Pub. le - MAJ le
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