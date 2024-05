Le FC Barcelone est dans la mouise pour le mercato

C’est un nouvel été particulièrement compliqué qui se présente au FC Barcelone. Après une saison blanche qui aura en plus vraiment souri au rival madrilène, les Catalans vont devoir travailler dur pour offrir une équipe compétitive à Xavi, qui sera bien présent sur le banc la saison prochaine. Sachant, qu’en plus, le Real Madrid sera encore meilleur sur le papier avec les arrivées de Kylian Mbappé et d’Endrick. Joan Laporta et Deco n’ont donc pas intérêt à se louper, alors que chez les fans, ça grince clairement des dents.

Seulement, les deux têtes pensantes du Barça font face à une réalité financière terrible et sont toujours bien embêtés par ce fair-play financier de la Liga. Comme l’indique Relevo, le Barça doit d’abord se mettre dans le vert financièrement, et se plier à la fameuse règle du 1:1. Une règle du contrôle financier espagnol qui stipule que le club peut dépenser la même somme que les revenus qui entrent dans les comptes du club. Ces dernières années, le Barça a souvent été sous le coup des 1:2 ou même des 1:4, c’est à dire que dans ce dernier cas, pour pouvoir dépenser 25 millions d’euros sur le mercato, il fallait faire entrer 100 millions d’euros !

Laporta doit trouver de l’argent avant la fin du mois de juin

Pour pouvoir revenir à ces 1:1 qui permettraient d’avoir un peu plus de marge, le Barça doit d’abord trouver 100 millions d’euros d’ici la fin de cet exercice. Les Catalans comptent notamment sur le nouveau deal avec l’équipementier Nike, qui serait en cours de finalisation. Il y a aussi la possibilité d’utiliser ces fameux leviers, et vendre une partie de Barça Studios. Puis, troisième et dernière option, la vente de joueurs. Autant dire que Joan Laporta aura du pain sur la planche ces prochaines semaines, mais s’il parvient à récupérer ces 100 millions d’euros, l’été pourrait être un peu plus facile à gérer.

Effectivement, en 1:1, le Barça pourrait par exemple utiliser l’intégralité des sommes récoltées sur d’éventuelles ventes de Raphinha ou Frenkie de Jong. Il faut donc d’abord trouver 100 M€ pour être en règle, puis ensuite trouver l’argent pour recruter. Pour l’instant, le club catalan ne peut pas avancer sur le mercato. Guido Rodriguez, en fin de contrat au Betis, est la seule opération bien avancée. Selon Relevo, Xavi rêve de Nico Williams, l’ailier espagnol de l’Athletic, mais c’est une opération impossible sur le plan financier actuellement. Il va sans dire Bernardo Silva ou Joshua Kimmich, autres noms souvent liés au club catalan, sont aussi des options non-réalistes pour le moment. Au boulot…