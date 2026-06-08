Ligue 1
OM : Sacha Lung va signer 3 ans
@Maxppp
La semaine dernière, nous vous avons révélé sur notre site que l’Olympique de Marseille avançait ses pions pour recruter Sacha Lung, jeune défenseur de 18 ans de Strasbourg. Ce lundi, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont accéléré sur ce dossier.
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Selon nos informations, Sacha Lung va parapher un contrat de trois ans en faveur des Olympiens. Il reste d’infimes détails à régler, mais nous sommes dans la dernière phase de cette opération. Une bonne nouvelle pour l’OM qui va accueillir un jeune talentueux et libre, qui était courtisé par un club allemand et une écurie italienne.
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