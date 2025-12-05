Un retraité de L1 vole au secours de Jonathan Clauss

Peu épargné médiatiquement depuis son transfert avorté au Bayer Leverkusen l’été dernier, Jonathan Clauss s’est à nouveau attiré les foudres des médias. Hier, le chroniqueur de RMC, Daniel Riolo, a même tenu des propos très durs à l’encontre du latéral de l’OGC Nice. « Jonathan Clauss, il faudrait peut-être se mettre dans la tête un jour que c’est quelqu’un qui parle beaucoup, que c’est un gros mytho. C’est un type qui doit vite quitter l’OGC Nice et s’il peut quitter le football français, ça ne fera de la peine à personne. Qu’il aille dans un pays où on ne comprendra pas ce qu’il raconte et qu’il arrêtera de prendre les gens pour des cons parce que je pense que c’est ce qu’il fait depuis longtemps. J’assume tout ce que je dis. Il ne laisse de bons souvenirs nulle part où il passe. Ce n’est pas ce que je caractériserais comme un bon gars. Il suffit de parler aux gens de l’OM pour savoir qui il est. À Nice, il suffit de demander aux dirigeants pour savoir qu’on peut très vite se passer de lui. Tout ce qu’il a fait depuis le début de saison me conduit à penser ça. Donc s’il peut quitter le football français, personne ne s’en plaindra »

La suite après cette publicité

Ce vendredi, Jimmy Cabot est sorti du silence pour défendre celui à qui il a succédé en 2022 au RC Lens (retraité depuis 2024). « Quand je suis arrivé au RC Lens, croyez-moi que je savais quel départ je devais compenser, le nombre d’enfants et supporters portant son maillot et les émotions qu’il avait fait partager. À son départ à Marseille, il a offert son maillot ainsi que celui de l’équipe de France à toute l’équipe, au minimum. Je ne l’ai connu que très peu de temps certainement et ça ne justifie rien mais à travers une ou deux soirées, une préparation, un gars chill, bon vivant. C’est tout », a-t-il écrit sur X, avant de préciser sa pensée face aux critiques suscitées par son post. « Je ne cherche pas à démentir quoi que ce soit, je nuance certains constats qui me semblent durs. Après menteur, pas menteur, ange ou démon, j’en sais rien mais faut pas partir en couilles sur tout. Quoi qu’il en soit, on parle de football… Bien à vous. »