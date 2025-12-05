Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

Un retraité de L1 vole au secours de Jonathan Clauss

Par Matthieu Margueritte
2 min.
Jonathan Clauss avec l'OGC Nice @Maxppp

Peu épargné médiatiquement depuis son transfert avorté au Bayer Leverkusen l’été dernier, Jonathan Clauss s’est à nouveau attiré les foudres des médias. Hier, le chroniqueur de RMC, Daniel Riolo, a même tenu des propos très durs à l’encontre du latéral de l’OGC Nice. « Jonathan Clauss, il faudrait peut-être se mettre dans la tête un jour que c’est quelqu’un qui parle beaucoup, que c’est un gros mytho. C’est un type qui doit vite quitter l’OGC Nice et s’il peut quitter le football français, ça ne fera de la peine à personne. Qu’il aille dans un pays où on ne comprendra pas ce qu’il raconte et qu’il arrêtera de prendre les gens pour des cons parce que je pense que c’est ce qu’il fait depuis longtemps. J’assume tout ce que je dis. Il ne laisse de bons souvenirs nulle part où il passe. Ce n’est pas ce que je caractériserais comme un bon gars. Il suffit de parler aux gens de l’OM pour savoir qui il est. À Nice, il suffit de demander aux dirigeants pour savoir qu’on peut très vite se passer de lui. Tout ce qu’il a fait depuis le début de saison me conduit à penser ça. Donc s’il peut quitter le football français, personne ne s’en plaindra »

La suite après cette publicité
Jimmy Cabot
Je ne cherche pas à démentir quoi que ce soit, je nuance certains constats qui me semblent durs.
Après menteur, pas menteur, ange ou démon, j’en sais rien mais faut pas partir en couilles sur tout.

Quoi qu’il en soit, on parle de football…

Bien à vous ☺️
Jimmy Cabot
Quand je suis arrivé au RC Lens, croyez-moi que je savais quel départ je devais compenser, le nombre d’enfants et supporters portant son maillot et les émotions qu’il avait fait partager.

À son départ à Marseille, il a offert son maillot ainsi que celui de l’équipe de France à toute l’équipe, au minimum.

Je ne l’ai connu que très peu de temps certainement et ça ne justifie rien mais à travers une ou deux soirées, une préparation, un gars chill, bon vivant. C’est tout.
Voir sur X

Ce vendredi, Jimmy Cabot est sorti du silence pour défendre celui à qui il a succédé en 2022 au RC Lens (retraité depuis 2024). « Quand je suis arrivé au RC Lens, croyez-moi que je savais quel départ je devais compenser, le nombre d’enfants et supporters portant son maillot et les émotions qu’il avait fait partager. À son départ à Marseille, il a offert son maillot ainsi que celui de l’équipe de France à toute l’équipe, au minimum. Je ne l’ai connu que très peu de temps certainement et ça ne justifie rien mais à travers une ou deux soirées, une préparation, un gars chill, bon vivant. C’est tout », a-t-il écrit sur X, avant de préciser sa pensée face aux critiques suscitées par son post. « Je ne cherche pas à démentir quoi que ce soit, je nuance certains constats qui me semblent durs. Après menteur, pas menteur, ange ou démon, j’en sais rien mais faut pas partir en couilles sur tout. Quoi qu’il en soit, on parle de football… Bien à vous. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Jonathan Clauss
Jimmy Cabot

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Jonathan Clauss Jonathan Clauss
Jimmy Cabot Jimmy Cabot
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier