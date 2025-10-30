Menu Rechercher
Commenter 1
Serie A

La sortie forte de Kalidou Koulibaly sur Gonzalo Higuaín

Par Allan Brevi
1 min.
Koulibaly avec le maillot de Naples @Maxppp

Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, actuellement joueur d’Al-Hilal et âgé de 34 ans, n’a pas tari d’éloges sur son ancien coéquipier Gonzalo Higuaín lors d’un entretien pour l’émission sur YouTube Zack en roue libre. « Higuaín est, pour moi, l’un des meilleurs attaquants avec qui j’ai joué (à Naples), voire le meilleur. Tu peux lui donner la balle au milieu de terrain, il va marquer tout seul… c’était incroyable. Avec Maurizio Sarri, c’était encore plus impressionnant. Je n’ai jamais vu un joueur travailler autant devant le but. Que ce soit sur 30 ballons, 15 à gauche, 15 à droite, il en marquait 28. Même quand le gardien était à fond, contrôle, frappe, but… De la tête, il est énorme, c’est un des meilleurs attaquants avec qui j’ai partagé le terrain », a expliqué l’ancien joueur de Naples.

La suite après cette publicité

Kalidou Koulibaly a notamment joué avec Higuaín en Italie, mais il a aussi partagé le terrain avec d’autres très grands attaquants comme Victor Osimhen. En sélection sénégalaise, le défenseur a également eu l’occasion de jouer aux côtés de Sadio Mané. Gonzalo Higuaín a inscrit 121 buts en 258 matchs pour le Real Madrid avant de marquer 91 buts en 146 matchs avec le club italien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Naples
Gonzalo Higuaín
Kalidou Koulibaly

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Naples Logo SSC Naples
Gonzalo Higuaín Gonzalo Higuaín
Kalidou Koulibaly Kalidou Koulibaly
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier