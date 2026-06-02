L’OL est en passe de verrouiller une nouvelle recrue

Le championnat s’est achevé il y a deux semaines et sans qualification directe en Ligue des Champions pour l’OL. 4e de Ligue 1, le club devra passer par un 3e tour préliminaire, puis un barrage périlleux qui réussit rarement, historiquement, aux clubs français. Il y a encore du chemin avant de faire partie de 36 prétendants sur la ligne de départ en septembre. L’argent de cette compétition ferait pourtant un bien fou aux finances lyonnaises par les temps qui courent.

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Malgré cette incertitude planant au-dessus du club, la direction a démarré son mercato. Nous vous révélions hier la signature imminente de Kaïl Boudache. L’ailier de 19 ans, buteur avec Nice lors du barrage retour contre Saint-Étienne, passera professionnel avec les Gones. La visite médicale est déjà programmée. Il n’y a plus qu’à attendre l’officialisation de ce dossier. Ce n’est pas l’unique recrue faisant un pas significatif en direction de l’effectif de Paulo Fonseca.

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Bidstrup est tout proche

D’après les dernières informations du Salzburger Nachrichten, Mads Bidstrup est très proche de s’engager. Les discussions entre l’OL et le RB Salzbourg avancent à grands pas et seraient même en passe d’être bouclées. Markus Mann, le directeur général du club autrichien l’a même confirmé auprès du média. On ne connaît pas en revanche le montant d’un transfert qui devrait tout de même avoisiner les 15 M€, selon les premières informations qui ont circulé au sujet du milieu de terrain défensif.

Preuve que les choses peuvent aller très vite. Le joueur de 25 ans, encore sous contrat jusqu’en 2029, tiendrait quant à lui déjà un accord avec Lyon. Il était tout de même le capitaine de Salzbourg cette saison, décevant 3e de Bundesliga autrichienne. Le club a besoin de tourner une page avec les ventes déjà scellées de Joan Gadou vers le Borussia Dortmund (20 M€) et de Jannik Schuster (18 M€) à Brentford. C’est donc un 3e cadre qui va s’en aller pour filer en France.