Coupe du Monde 2026 : la FIFA va donner accès à la conférence de presse d’avant-match au grand public

La FIFA ne cesse de suspendre. À quelques heures de la fin de cette Coupe du Monde 2026, l’instance mondiale a annoncé une offre spéciale pour les passionnés du ballon rond. Dans le cadre d’un partenariat entre la FIFA et le Fanatics Fest, festival organisé à New York, le public a la possibilité d’assister à la conférence de presse d’avant-match de cette finale entre l’Espagne et l’Argentine. Pour les adultes, il faudra toutefois débourser 81,54 dollars (soit environ 70 euros) tandis que la place pour les enfants est à 26 dollars (22 euros).

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Les plus désireux pourront assister à un point presse en présence de Gianni Infantino, patron de la FIFA. Lors de cette conférence de presse qui se déroulera au Javits Center de New York, le public pourra écouter et regarder, mais ne sera pas autorisé à poser des questions. Une conférence de presse de veille de match ouverte au grand public contre 857 dollars (750 euros) pour un pass famille, donnant accès à l’intégralité du festival pendant quatre jours. La FIFA proposera aussi des séances photos avec de nombreuses figures du football. Selon The Times, il faudra compter 148 euros pour une photo avec Rio Ferdinand et 100 euros avec Vozinha, le gardien star du Cap-Vert.