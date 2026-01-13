PFC : Stéphane Gilli n’a jamais été sur la sellette

Pierre Ferracci a tenu à saluer le travail de Stéphane Gilli au lendemain de la qualification en Coupe de France face au PSG. Malgré un effectif diminué, sans les renforts attendus du mercato de janvier et privé de plusieurs joueurs partis à la CAN, à l’exception de Kebbal, le président du Paris FC estime que son entraîneur « fait du très bon boulot » et que cette victoire est pleinement méritée. « Un résultat pareil, ça fait plaisir à tout le monde, y compris pour lui », a-t-il confié au Parisien, soulignant l’impact positif de ce succès pour l’ensemble du club.

Ferracci a également insisté sur le soutien total apporté à son coach dans un contexte où « les carrières sont fragiles » et où la pression est inévitable. Il a tenu à balayer toute rumeur de remise en question : « il n’a jamais été menacé, ni par la direction ni par les actionnaires. C’est évident. » Le président assure que le club fait « tout pour qu’il se sente bien et ressente cette confiance », réaffirmant ainsi la stabilité et l’unité autour de Stéphane Gilli.