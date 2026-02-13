Thomas Tuchel défend sa prolongation avec l’Angleterre

La FA a surpris pas mal de monde hier en annonçant la prolongation de Thomas Tuchel jusqu’en 2028, soit à l’issue de l’Euro qui se jouera sur les îles britanniques. L’Allemand a brillamment qualifié les Three Lions pour le Mondial 2026, où ils feront partie des favoris mais certains observateurs se demandent s’il est bien judicieux de prolonger un sélectionneur avant une grande compétition. Si les Anglais étaient amenés à se rater aux États-Unis, au Mexique et au Canada, il faudrait verser une indemnité importante à Tuchel, alors que sans prolongation, il aurait simplement quitté sa fonction à la fin de son contrat. La Fédération a sans doute eu peur de le perdre pour un autre poste et a souhaité prendre de l’avance.

«Je ne sais pas si elle s’en inquiétait, réagit l’ancien entraîneur du PSG après le tirage au sort de la Ligue des Nations. Il n’y avait pas de raison car j’étais évidemment concentré sur la période des qualifications. Et juste après, on a entamé des discussions. Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai toujours été déterminé à prolonger mon contrat. La FA a toujours été déterminée. Il n’y a pas eu de jeux ni de doutes entre nous. Le processus a été très simple. Il est possible que je sois tenté de retourner dans un club mais pas dans les deux ans et demi à venir», conclut le technicien de 52 ans dans un sourire.