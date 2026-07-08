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Coupe du Monde 2026 : scènes de chaos et arrestations en Argentine après la qualification

Par Valentin Feuillette
1 min.
Lionel Messi en pleurs après Argentine-Egypte @Maxppp
Argentine 3-2 Égypte
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Après la qualification spectaculaire de l’Argentine pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Égypte, la fête a rapidement dégénéré dans plusieurs villes du pays. À Buenos Aires, les célébrations organisées autour de l’Obélisque ont été marquées par des affrontements avec les forces de l’ordre. Au moins 19 personnes ont été arrêtées et cinq policiers blessés, dont deux souffrant de fractures, après des jets d’objets visant la police municipale venue disperser des groupes décrits comme violents et alcoolisés dans les colonnes de Clarin.

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Les incidents ne se sont pas limités à la capitale. Des troubles ont également été signalés à Mar del Plata, Córdoba et Rafaela, où plusieurs interpellations ont eu lieu après des bagarres, des vols ou des affrontements avec les autorités. Malgré un dispositif de sécurité renforcé avec plus de 400 agents mobilisés pour encadrer les rassemblements, la soirée de célébration de la victoire argentine a été marquée par des scènes de chaos qui ont contrasté avec l’euphorie provoquée par la remontée spectaculaire de l’Albiceleste.

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