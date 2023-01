Monaco : Vadim Vasilyev dément un retour aux affaires

L’information dévoilée par l’Equipe selon laquelle Vadim Vasilyev revenait à Monaco a fait du bruit ces dernières heures. Mais après un premier communiqué de l’AS Monaco qui a formellement démenti l’information, c’est au tour du principal intéressé de procéder à une sérieuse mise au point en réagissant à l’article paru. Dans un communiqué qu’il nous a fait parvenir, Vadim Vasilyev regrette de ne pas avoir été contacté en amont de cet article et dément formellement les informations parues dans ce média.

« Mon passage à l’AS Monaco restera pour toujours la plus belle tâche que j’ai réalisée durant ma vie professionnelle et ce club restera celui de mon cœur. Désormais je me suis consacré au développement de mon agence de conseil et de management sportif : VV Consulting. L’agence est en plein essor et le travail commence à porter ses fruits. Je souhaite continuer à offrir des prestations sur-mesure à mes clients dans le monde entier.»

