MU : le coup de pression de Rio Ferdinand à Paul Pogba

Proche d'un départ l'été dernier (il était annoncé au Real Madrid et à la Juventus), Paul Pogba (27 ans) est finalement resté du côté d'Old Trafford, où il vit une saison quasi blanche (7 apparitions en Premier League, 2 passes décisives) en raison de pépins physiques à la cheville notamment. L'été se rapproche et les rumeurs d'un transfert reprennent. Zinedine Zidane souhaiterait attirer son compatriote, sous contrat avec les Red Devils jusqu'en 2021, chez les Merengues alors que l'Inter s'est également mêlée à la danse sur ce dossier. Si Rio Ferdinand, ancien défenseur emblématique de MU, a défendu le champion du monde 2018, régulièrement critiqué, il lui a également envoyé un message.

«Il n'a même pas joué au football cette année. Pourquoi parlez-vous de Paul Pogba? Il n'a pas vraiment joué cette saison. Donc il ne devrait pas être dans la conversation, je ne comprends pas. [...] Et je suis honnête à propos de Paul et j'aime Paul, parce que c'est un super gars. Je le connais depuis qu'il est un jeune et je lui parle encore maintenant. Mais le seul problème que j'ai avec Paul est qu'il devrait discuter (de son avenir) au lieu que son agent (Mino Raiola) ne le fasse. S'il le faisait, la situation serait plus claire», a confié Rio Ferdinand lors d'un podcast pour Beautiful Game. Message reçu par Paul Pogba ?