De paria à Manchester à la finale de la C1, la belle rédemption de Jadon Sancho

Le rideau tombe sur la Ligue des Champions édition 2023-2024. Samedi soir, le Real Madrid et le Borussia Dortmund s’affronteront à Wembley à l’occasion de la finale de la reine des compétitions européennes. Un choc au sommet entre une équipe du Real Madrid qui s’avance dans la peau du grand favori, porté par sa myriade de stars mêlant jeunes talents et vétérans expérimentés, face à une formation de Dortmund, animée par la douce ambition de réaliser l’impensable : priver le Real Madrid d’un quinzième sacre en Ligue des Champions. Bien entendu, la tâche s’annonce loin d’être évidente contre le club merengue, qui a sorti tour à tour le RB Leipzig, Manchester City (champion d’Europe en titre) et le Bayern Munich. Néanmoins, l’écurie allemande aura des arguments à faire valoir pour accrocher une deuxième étoile sur sa tunique après la finale de 1997 remportée contre la Juventus Turin.

Après tout, le Borussia Dortmund est parvenu à se sortir du "groupe de la mort" en terminant à la première place de sa poule devant le Paris Saint-Germain avant de faire chuter le PSV Eindhoven, l’Atlético de Madrid puis d’enterrer à nouveau les espoirs parisiens dans le dernier carré. Adversaire le moins redouté du dernier carré, loin d’être attendu à ce stade de la compétition par les bookmakers, le club allemand a réussi à faire déjouer les pronostics au moyen d’un collectif bien huilé en constante progression depuis le début de la compétition et porté par ses individualités à l’image de Jadon Sancho. De retour dans la Ruhr lors du dernier mercato hivernal, l’ailier britannique a apporté de la qualité technique et de l’impact sur le front de l’attaque des Borussen. Fort d’une belle complicité avec Ian Maatsen, autre bonne pioche des Marsupiaux cet hiver, l’international anglais a fait du côté gauche le point fort de l’effectif d’Edin Terzic.

Absent lors de la phase de poules, le Londonien est monté progressivement en puissance au cours de la compétition. Bourreau du PSV Eindhoven, le joueur de 24 ans a brillé lors de la double-confrontation face au Paris Saint-Germain en demi-finales. C’est surtout à l’occasion de la manche aller au Signal Iduna Park qu’il a été impressionnant sur son aile. Provocateur et très inspiré balle au pied (12 dribbles réussis), l’ailier anglais a donné le tournis à Nuno Mendes. Généreux dans l’effort sans véritablement crever l’écran au Parc des Princes, Sancho a été de nouveau capable de poser des problèmes au latéral portugais. Défensivement impeccable de par sa faculté à venir épauler Ryerson, il lui aura manqué un but pour conclure cet affrontement en beauté. Loin d’être étranger au très bon parcours européen du Borussia Dortmund, Jadon Sancho s’apprête à retrouver l’Angleterre, cette fois-ci pour y disputer la finale de la Ligue des Champions.

La finale de Ligue des Champions ? Un «miracle» pour Jadon Sancho !

Une belle récompense pour celui qui vivait encore un enfer il y a quelques semaines dans le nord de l’Angleterre. Interrogé en marge du choc face au Real Madrid, le principal intéressé a encore du mal à réaliser. «Je ne pense pas que quiconque se serait attendu à cela. Moi étant en finale de la Ligue des Champions. Je suis si heureux. Je suis béni. Match après match, j’ai juste travaillé sur moi-même, en essayant d’être un meilleur joueur. J’ai fait des extras à huis clos. Tout ce que je fais, c’est pour l’équipe et je lui suis reconnaissant, ainsi qu’au staff, de m’avoir accueilli à nouveau», a exprimé Jadon Sancho. De retour dans sa terre natale en 2021 du côté de Manchester United, l’ailier anglais n’a jamais réussi à s’imposer sur la durée. Avec seulement 12 réalisations en deux saisons passées dans le nord de l’Angleterre, le Londonien a vu son come-back outre-Manche tourner au vinaigre en début de saison en raison d’une brouille avec Erik Ten Hag. Un conflit ouvert qui a pris des proportions considérables au point de voir le Britannique être interdit de fréquenter les infrastructures mancuniennes.

De révélation à ses débuts dans l’Est de l’Allemagne à paria, il n’y a eu qu’un pas et Jadon Sancho en a fait les frais. Depuis son retour dans la Ruhr, l’international anglais a constamment refusé de revenir sur sa situation délicate à United. Dans les colonnes de Daily Mail, c’est son ancien soutien à MU qui a décidé de lever le voile sur les conditions de sa mise à l’écart, à savoir Benni McCarthy. «Le manager a un fort caractère et vient de dire que tout ce qu’il veut, c’est des excuses. Jadon pensait qu’il n’avait rien fait de mal. Il ne voyait pas pourquoi il devait s’excuser. Parfois, vous devez vous excuser parce qu’un joueur ne gagnera jamais contre un manager… J’ai parlé à Jadon en tant qu’entraîneur, en tant que mentor, en tant qu’ami et en tant que personne qui a grandi dans la rue et connaît les codes. Mais Jadon ne le voyait tout simplement pas. Il a déclaré : "Je ne m’excuse pas parce que si je le fais, je m’excuse d’être paresseux, d’être toujours en retard, de ne pas donner le meilleur de moi-même. C’est pour cela que je ne m’excuse pas." C’était ses raisons», a concédé l’ex-buteur de Blackburn et de West Ham, désormais reconverti comme entraîneur des attaquants à Man Utd.

La suite après cette publicité

Placardisé en Angleterre et après quatre mois sans jouer, Jadon Sancho s’est vu offrir une bouée de sauvetage dans l’optique de se relancer. Et malgré des débuts timides dans la Ruhr, le Britannique a retrouvé peu à peu retrouvé son football au point de devenir un indéboulonnable aux yeux d’Edin Terzic. «Je ne remercierai jamais assez ma mère et mon père. Aussi mes frères et sœurs. Je sais déjà ce que ma mère va dire. Elle dira : "Gagne ou perd, je t’aime toujours mon fils !" Mon père va probablement m’envoyer un message sur mon téléphone maintenant en me disant : "Tu t’entraînes ?" Mais quoiqu’il en soit, toute ma famille sera fière de moi», confiait-il au Mirror. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, Jadon Sancho tutoie désormais les sommets. Et bien qu’il n’ait pas réussi à temps à s’attirer les faveurs de son sélectionneur, Gareth Southgate, qui a décidé de se passer de ses services pour l’Euro 2024 en Allemagne, le joueur de 24 ans aura l’opportunité de montrer sur le sol britannique qu’il a retrouvé son niveau d’antan. La condition sine qua non pour convaincre une bonne fois pour toutes les dirigeants allemands de casser leur tirelire pour le conserver ?

