Menu Rechercher
Commenter 5
Premier League

Real Madrid : Arsenal ne lâchera pas Vinicius Jr

Par Allan Brevi
1 min.
Vinicius @Maxppp

Arsenal continue de pousser pour recruter Vinícius Júnior et n’a pas abandonné l’idée de convaincre le Brésilien de quitter le Real Madrid. Selon la Cadena SER, l’intérêt du club londonien est concret alors que le dossier de la prolongation de l’ailier reste bloqué. En parallèle, la Maison Blanche accélère sur l’arrivée de Yan Diomandé, dont la signature est désormais imminente. Le jeune Ivoirien est attendu à Madrid cette semaine pour passer sa visite médicale avant de s’engager jusqu’en 2031.

La suite après cette publicité

En interne, le Real Madrid estime que l’arrivée de Diomandé offrirait une solution crédible si Vinícius décidait finalement de ne pas prolonger son contrat. Toujours selon la radio espagnole, le club espagnol préfère sécuriser un éventuel successeur avant toute décision concernant son numéro 7. De son côté, Arsenal reste attentif à l’évolution du dossier, et semble prêt à offrir à la star brésilienne un contrat complètement fou.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liga
Arsenal
Real Madrid
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liga Liga
Arsenal Logo Arsenal FC
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier