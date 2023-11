Lucas Hernandez dévoile les 3 plus gros chambreurs du PSG

Il n’est pas souvent facile d’en savoir un peu plus sur les dessous du vestiaire d’un grand d’Europe. À Paris, Lucas Hernandez (27 ans) a livré un des petits secrets du vestiaire du PSG. Interrogé sur l’ambiance au sein de l’effectif rouge et bleu, l’ancien joueur du Bayern Munich a dévoilé qui étaient les plus gros chambreurs de l’équipe.

« Ah ça, Ousmane (Dembélé), Hakimi et Kylian, ce sont les plus gros chambreurs ! Ils n’arrêtent pas. Après, pour les mauvais perdants, il y a Ousmane. Kylian l’est un peu également, mais dans les jeux à l’entraînement, il a le rôle de joker qui joue pour les deux équipes donc il ne perd pas souvent, il a de la chance ! Je pense que c’est pour ça que le coach lui donne ce rôle, comme ça, il est sûr de gagner », a-t-il déclaré au Parisien.

