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UEFA Nations League

Italie : Marcel Desailly pointe le retard de la Squadra Azzurra

Par Sasha Nahon
1 min.
Marcel Desailly pose aux côtés du trophée de la Ligue des Champions @Maxppp
France Italie

Marcel Desailly estime que l’Italie doit accélérer sa reconstruction pour retrouver les meilleures nations mondiales. Avant le choc face à la France, l’ancien défenseur des Bleus et de l’AC Milan a notamment pointé le manque d’investissement dans la formation italienne. « Nous avons trois équipes nationales : France A, France B et France C, et nous pouvons remporter des titres importants avec chacune d’elles », a-t-il expliqué au Corriere dello Sport. S’il appelle à laisser du temps à la Squadra Azzurra, il prévient que ses concurrents continuent eux aussi de progresser : « il faut redoubler d’efforts pour rattraper le retard accumulé. »

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Le champion du monde 1998 reste néanmoins convaincu que Roberto Mancini est l’homme capable de relancer une sélection restée à l’écart des trois dernières Coupes du monde. « Personne n’est mieux placé que Mancini pour surmonter la crise majeure que vous traversez », assure Desailly, satisfait de voir davantage de jeunes intégrer la sélection. L’ancien international français a également soutenu Zinédine Zidane avant ses débuts au stade de France face à l’Italie : « Zinédine est très intelligent, il sait ce que signifie la réussite, et nous avons un tel potentiel qu’il n’aura aucun mal à obtenir des résultats rapidement. »

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