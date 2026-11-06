Juventus : Luciano Spalletti perd ses nerfs et menace un joueur en plein match

Luciano Spalletti n’a pas apprécié le relâchement de ses joueurs en fin de rencontre face à l’AZ Alkmaar, jeudi soir en Ligue Europa. Malgré la victoire de la Juventus (2-1), l’entraîneur italien s’est particulièrement emporté contre Juan Cabal, coupable d’une erreur de placement qui aurait pu coûter cher aux Turinois. Alors que son équipe semblait maîtriser les débats, plusieurs inattentions défensives ont permis aux Néerlandais de se procurer des occasions dangereuses. Sur l’une d’elles, Cabal a laissé trop d’espace dans son dos, permettant à l’AZ de développer une attaque conclue par un but finalement refusé pour hors-jeu. Furieux, Spalletti s’est alors approché du défenseur colombien en lui lançant : « Je vais te frapper… », selon La Gazzetta dello Sport. Les caméras ont capté la scène, montrant le technicien de 67 ans gesticuler et réprimander vivement son joueur, qui est resté à l’écoute. L’échange n’a toutefois pas dégénéré et la rencontre a pu reprendre normalement.

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Cette colère s’explique notamment par les difficultés rencontrées par la Juventus pour conserver son avantage dans les dernières minutes. Avant l’erreur de Cabal, Lloyd Kelly avait déjà perdu un ballon dangereux, permettant à l’AZ de réduire l’écart grâce à Mexx Meerdink. En conférence de presse, Luciano Spalletti n’est pas revenu directement sur son altercation avec le Colombien, mais a dénoncé le manque de réactivité de ses joueurs dans certaines situations défensives. « Ce qui me convainc le moins chez la Juve ? Je suis convaincu quand je vois leur attitude irréprochable », a-t-il expliqué, avant d’insister sur l’importance de prendre rapidement les bonnes décisions. « Les décisions que l’on n’a pas prises sont pires que les mauvaises, car si l’on prend une décision, même mauvaise, et que l’on fait une erreur, cela coûte moins cher que celle que l’on n’a pas prise. » Malgré ces dernières minutes agitées, la Juventus a assuré l’essentiel en décrochant trois points supplémentaires, qui la rapprochent d’une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.