Atlético : Diego Simeone savoure la victoire face à l’Inter

Dans l’un des chocs de cette soirée de Ligue des Champions, l’Atlético de Madrid recevait une équipe de l’Inter jusque-là invaincue dans la compétition. Les Colchoneros ont rapidement pris l’avantage : sur un centre de Simeone, Baena a surgi au second poteau avant qu’Álvarez ne pousse le ballon au fond (9e, 1-0). Au retour des vestiaires, les Nerazzurri ont réagi grâce à un but de Zielinski (54e), relançant totalement la rencontre. Mais dans un Metropolitano en ébullition, les hommes de Diego Simeone ont finalement arraché la victoire au bout du temps additionnel : parfaitement servi par Griezmann, José Maria Giménez a placé une tête imparable (90e+3, 2-1). Un succès précieux qui permet à l’Atlético de remonter à la 12e place tandis que l’Inter, battue pour la première fois, reste 4e et manque l’occasion de grimper sur le podium.

Après la rencontre, Diego Simeone a salué la qualité de l’adversaire tout en soulignant la réussite du plan de jeu madrilène. « Nous avons affronté une équipe très forte, sûrement la plus forte de la Ligue des Champions actuellement », a expliqué l’entraîneur argentin. « Nous avons volontairement fermé le match en première période pour les empêcher de développer leur jeu. Le but était ensuite de frapper en seconde mi-temps, avec nos joueurs de classe mondiale comme Griezmann, Sørloth ou Nico González, entré de manière exceptionnelle et décisive sur la dernière action. » Simeone a également insisté sur l’état d’esprit de son groupe : « je préfère travailler avec foi, passion et qualité. J’ai des joueurs qui me suivent, même ceux qui étaient sur le banc et voulaient débuter. Quand ils sont entrés, ils ont montré pourquoi ils méritent leur place. »