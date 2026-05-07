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Ligue des Champions

Bayern-PSG : Michael Ballack dénonce un complot

Par Dahbia Hattabi
1 min.
BAYERN-PSG @Maxppp
Bayern Munich 1-1 PSG

La pilule a du mal à passer. En Allemagne, de nombreuses voix s’élèvent ce jeudi pour critiquer l’arbitrage après l’élimination du Bayern Munich face au Paris Saint-Germain en 1/2 finale de la Ligue des Champions. Parmi les plus virulents, on retrouve Michael Ballack.

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Au micro de DAZN, l’ancien joueur a évoqué l’action qui aurait pu mener à un deuxième carton jaune et donc à une exclusion de Nuno Mendes : « c’était une situation qui a fait basculer le match. C’est la première fois que le quatrième arbitre intervient dans une telle situation. J’avais l’impression qu’ils ne voulaient pas donner le deuxième carton jaune. C’est mon impression en tant que spectateur. Je le dis très franchement. Parfois, on cherche à influencer le cours d’un match. Je ne veux l’accuser de rien, mais la situation ne justifiait pas cette décision. » «Ballack soupçonne un complot contre le Bayern» assure Bild.

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