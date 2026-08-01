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Bundesliga

Leipzig : Yan Diomandé absent du stage de pré-saison en Autriche

Par Kevin Massampu
1 min.
Yan Diomandé @Maxppp

À l’heure où ces lignes sont écrites, Yan Diomandé est encore un joueur du RB Leipzig. Néanmoins, le transfert de l’international ivoirien (14 sélections) au Real Madrid est plus proche que jamais, comme nous vous l’avons révélé. Si, pour le moment, l’ancien joueur de Leganés est donc encore avec le club saxon, un nouvel indice a été lâché par Sky Germany sur son avenir.

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En effet, le média allemand a indiqué ce samedi que Diomandé ne participera pas au stage de pré-saison du RBL, à Saalfelden. Une information confirmée par Leipzig, qui a confirmé que le joueur de 19 ans ne se rendrait pas en Autriche « suite à une infection ». Après la rencontre amicale face au SC Verl (4-0), ce samedi, Martín Demichelis a assuré à Sky Germany que l’ailier était « véritablement malade ».

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