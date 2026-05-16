CdM 2026 : Thierry Henry au cœur d’une polémique inattendue à New York

Thierry Henry se retrouve au centre d’une étonnante polémique à New York City à l’approche de la Coupe du Monde 2026. Car pour l’occasion, des élus locaux ont proposé de rebaptiser temporairement certaines intersections de Manhattan avec les noms de légendes du football, parmi lesquelles l’ancien attaquant français, qui était passé par les New York Red Bulls entre 2010 et 2014. Mais cette initiative a rapidement provoqué la colère d’une partie de la communauté irlando-américaine.

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En cause… la célèbre main de Thierry Henry lors du barrage entre la France et l’Irlande en 2009. Un événement oublié en France, mais qui est resté comme un traumatisme chez de nombreux supporters irlandais. Plusieurs habitants ont dénoncé un véritable affront envers la communauté irlandaise de New York, certains ironisant même sur l’idée de créer « la rue de la main ». Face à la controverse, l’élue à l’origine du projet, pourtant elle-même d’origine irlandaise, a reconnu avoir sous-estimé la sensibilité du sujet.