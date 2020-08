OL : Bruno Guimarães s'exprime sur ses débuts en France

Les premiers pas de Bruno Guimaraes en Ligue 1 avaient émerveillé un bon nombre d’amoureux du football. Arrivé en provenance du Brésil et de l’Athletico Paranaense pour un montant avoisinant les 20 M€, le jeune milieu de terrain de 22 ans n’a cependant pas eu le temps de s’adapter comme il le souhaitait à ce championnat avec seulement trois matches de Ligue 1 disputés à cause du cororavirus, synonyme d’arrêt de la Ligue 1. Une situation à laquelle le jeune milieu de terrain ne s’attendait pas du tout. Si ce dernier en a profité pour «apprendre le français», le confinement n’a pas été évident alors qu’il venait tout juste d’arriver en France. Dans un entretien accordé à l'Équipe, il nous raconte ses débuts. «C’était un moment très dur car le confinement m’a pris par surprise, je venais d’arriver, je n’avais encore rien acheté et tout a fermé d’un coup. J’étais bloqué dans mon appartement à Lyon avec mon agent et un ami. Mes parents et ma petite amie étaient au Brésil.»

Une situation délicate lorsqu’on n’a pas de repère dans un pays mais heureusement pour lui, ces quelques matches disputés sous le maillot lyonnais lui ont permis de rencontrer en personne son compatriote brésilien Neymar avec qui il a pu échangé quelques mots doux. «Et quand il est passé j’ai fais la faute, deux fois. Sur le coup on a échangé quelques mots, il n’était pas content mais c’est le foot, si je le laissais s’échapper, je savais qu’il aurait tué le match. Mais après la rencontre on a parlé tout va bien.»