Juventus : Matthijs de Ligt évoque son avenir

Recruté par la Juventus en échange d'un chèque de 85,5 M€ en 2019 alors qu'il venait d'éclore aux yeux de l'Europe sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt (21 ans) a mis du temps mais a fini par s'imposer et faire l'unanimité au sein de la charnière centrale de la Vielle Dame. Auteur d'un exercice 2020-2021 intéressant malgré la fébrilité affichée par son équipe sous les ordres d'Andrea Pirlo, l'international néerlandais voit son nom de nouveau associé au FC Barcelone, qui souhaitait déjà l'enrôler il y a deux ans. Au cours d'un entretien accordé à ESPN, il a été très clair sur son avenir.

« Je suis très heureux à la Juve. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Bien que les performances de l'équipe soient moins bonnes, je me sens bien sur le terrain. Si la Juve voudrait me laisser partir ? Il y a beaucoup de clubs qui ont des problèmes d'argent, mais vous devriez demander au club. », a ainsi lâché Matthijs de Ligt. Suffisant pour régler son cas, lui qui demeure sous contrat avec le club turinois jusqu'en juin 2024 ?