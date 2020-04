Raymond Domenech se livre sur l'arrêt de la saison

Il n'y aura pas plus de Ligue 1 cette saison. Depuis l'annonce du gouvernement dans la journée, les réactions se multiplient dans le monde du football. Mais une chose semble sure, il va falloir trouver des solutions pour décider des clubs qualifiés en Europe notamment, et chacun risque de prêcher pour sa paroisse. Raymond Domenech, président de l'Unecatef (le syndicat des entraîneurs), a aussi tenu à s'exprimer à ce sujet.

« Selon moi, les annonces n'ont pas de signification directe sur la fin du championnat. Cela pose de nouvelles questions, qui sont désormais : est-ce qu'on finit la saison lorsque l'on pourra reprendre ? Ou est-ce qu'on arrête en attaquant directement la saison suivante ? Je n'ai pas de réponse. Les entraîneurs sont toujours dans l'idée de reprendre si les conditions sanitaires mises en place le permettent. Le reste - reprendre en septembre, octobre ou décembre - ce n'est pas la vraie question. La vraie question est : dans quelles conditions on peut reprendre ? Après, chacun à son avis. Ceux qui sont européens ont envie qu'on arrête, ceux qui sont relégables veulent reprendre. Chacun voit en fonction de sa position », a-t-il lancé dans des propos rapportés par l'AFP.