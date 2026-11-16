Real Madrid : Vinicius Jr explique enfin ses performances catastrophiques

Devenu un joueur majeur du football mondial depuis plus de cinq ans, Vinicius Junior (26 ans) traverse une sacrée zone de turbulences. Alors qu’il a disputé 12 matches avec le Real Madrid cette saison, il n’a marqué qu’un but et délivré trois passes décisives. Des performances loin d’être représentatives du talent qu’il démontre depuis plusieurs années. Critiqué régulièrement en Espagne, il a même fait l’objet de rumeurs absurdes, au sujet d’un sosie qui l’aurait remplacé…

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Vinicius Junior a eu du mal à digérer la Coupe du Monde

Une situation pas forcément agréable à vivre pour l’ancien joueur de Flamengo, qui a toutefois réalisé un match intéressant samedi contre le Japon. Malgré la défaite 3-2 du Brésil, il s’est offert un doublé et a retrouvé quelques couleurs. Ce mardi, les Auriverdes vont défier Singapour et l’attaquant a tenu à sortir du silence. Le natif de São Gonçalo explique que l’élimination précoce de sa sélection en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 contre la Norvège l’a perturbé dans sa préparation de l’exercice actuel.

Est-ce que Vinicius Junior va retrouver son meilleur niveau ? Oui, il a connu un relâchement mais il va revenir petit à petit Non, il se cherche juste des excuses Partage ta réponse Génération de l'image en cours

«À ce moment de la saison, je n’ai pas été en mesure d’effectuer une préparation optimale. L’impact de la Coupe du monde a été très dur à encaisser pour nous. J’ai préféré consacrer mes vacances à couper, à me détacher de la pression et à me rapprocher de mes proches, ce qui m’a conduit à m’entraîner moins que les saisons précédentes», a-t-il confié en conférence de presse. Reconnaissant qu’il était moins performant qu’à l’accoutumée, Vinicius Junior a connu des mois assez agités.

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Le retour de Vinicius Junior ?

Entre la fin de sa relation avec sa compagne Virginia et les rumeurs de transfert du côté d’Arsenal avant qu’il ne prolonge jusqu’en juin 2032, il a expliqué que cela n’avait pas aidé à ce qu’il soit parfaitement prêt pour redémarrer la saison : «cela a peut-être affecté mon début de saison. De plus, la prolongation de mon contrat, avec toutes ces propositions de clubs l’été dernier, m’a beaucoup perturbé, tout comme la situation au Real Madrid. Mais la saison est encore longue.»

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«Je suis humain, je fais souvent des erreurs, mais je m’efforce toujours de m’améliorer. J’essaie de mieux comprendre le football et la vie de tous les jours, mais j’ai 26 ans et je dois aussi profiter de la vie. Maintenir un tel niveau aussi longtemps est toujours très difficile. Je crois que seuls Cristiano Ronaldo et Messi y sont parvenus pendant autant d’années, en réalisant des performances similaires. Jusqu’en décembre, je n’avais marqué que cinq buts (l’an dernier ndlr). Ensuite, j’ai terminé avec plus de 20 buts, comme lors de toutes les autres saisons. Je crois que je me prépare, que je progresse, car, au moment décisif de la saison, je suis toujours présent», a-t-il poursuivi. Reste à savoir si cela se matérialisera dans les prochaines semaines.