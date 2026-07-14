Le communiqué complet du Fenerbahçe sur Greenwood

C’est l’autre événement de la soirée, en marge de la demi-finale entre la France et l’Espagne. Le club turc du Fenerbahçe a officialisé le transfert de Mason Greenwood, en provenance de l’OM. Et les Stambouliotes ont publié un communiqué complet sur les conditions de la signature de l’Anglais.

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« Notre club a trouvé un accord avec le club et le joueur, Mason Greenwood, concernant son transfert. Le joueur de 24 ans a signé un contrat de quatre ans. L’indemnité de transfert totale de 39 000 000 € à l’Olympique de Marseille sera versée en trois tranches égales sur trois ans. De plus, la contribution de solidarité, conformément à la réglementation de la FIFA, sera prise en charge par notre club. Nous souhaitons la bienvenue à Mason Greenwood au sein de notre famille et lui souhaitons de nombreux succès et titres avec Fenerbahçe », explique le club sur son site officiel.