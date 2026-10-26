Ballon d’Or : la grosse erreur de l’organisation sur son site officiel

Dans quelques heures, on connaîtra l’identité du Ballon d’Or 2026, avec plusieurs candidats sérieux au titre comme Harry Kane, Lamine Yamal ou Kylian Mbappé. Mais voilà que le site officiel du Ballon d’Or semble avoir fait une grosse erreur.

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Effectivement, trois articles ont été publiés, annonçant chacun un gagnant parmi Harry Kane, Lamine Yamal et Kylian Mbappé. « Kylian Mbappé remporte le Ballon d’Or 2026 pour sa constance au plus haut niveau », titre par exemple celui concernant le Bondynois. L’Espagnol et l’Anglais ont aussi eu droit au leur. Les organisateurs avaient logiquement déjà préparé les 3 articles pour envoyer le bon au moment voulu en fonction du gagnant, mais ils les ont visiblement publiés par erreur…