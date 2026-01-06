Menu Rechercher
CAN 2025, Nigéria : le craquage complet de Victor Osimhen contre Ademola Lookman

Par Samuel Zemour
1 min.
Victor Osimhen évoluant avec le Nigeria @Maxppp
Nigeria 4-0 Mozambique

Lundi soir, le Nigéria s’est largement imposé contre le Mozambique et a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Victor Osimhen, auteur d’un doublé lors de la belle victoire des Super Eagles, a pourtant complètement craqué en seconde période, alors que son équipe menait 3-0.

À la 63e minute de la rencontre, alors que tout allait bien pour le Nigéria, l’attaquant de 27 ans s’est montré très virulent envers son coéquipier, Ademola Lookman, en reprochant à ce dernier de l’avoir oublié sur une action précédente, au point de finir tête contre tête avec l’attaquant de l’Atalanta Bergame, qui lui avait pourtant offert une passe décisive quelques minutes plus tôt. L’ex-Lillois a ensuite été remplacé trois minutes au profit de Moses Simon. Pour rappel, le Nigéria défiera le vainqueur d’Algérie-RDC, ce mardi (17 heures).

