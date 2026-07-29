Le Real Madrid et José Mourinho veulent encore mettre 6 joueurs à la porte

Une chose est sûre, et ce quels que soient les résultats obtenus cette saison, José Mourinho ne pourra pas se plaindre du mercato. La direction du Real Madrid est en train de se démener pour lui offrir un effectif XXL, avec les arrivées déjà officialisées de Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté, et celle de Yan Diomandé qui est imminente. Et ce n’est pas tout, puisque Rodri pourrait être le suivant, alors que les décideurs merengues devraient aussi ramener un top défenseur central au Special One d’ici la fin du mois d’août.

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L’objectif est clair : bâtir un effectif monstrueux pour tenter de reconquérir l’Espagne, dominée par le FC Barcelone, puis l’Europe. Seulement, il commence clairement à y avoir des embouteillages dans le vestiaire de Valdebebas avec toutes ces arrivées, en plus des retours de prêt. Il faut donc dégraisser, et pour l’instant, ça avance lentement. Comme l’indique la Cadena SER, le Real Madrid souhaite se débarrasser d’au moins six joueurs dans les prochains jours.

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8 départs d’ici la fin du mois ?

En défense notamment, où le club ne compte pas sur Ferland Mendy, ni sur Raul Asencio. Les différentes arrivées à leur poste les barrent totalement, et dans le cas du défenseur central espagnol, il y aurait en plus des problèmes de comportement. Vient ensuite l’épineux cas Eduardo Camavinga, convoité certes, mais le Français ne semble avoir aucune intention de quitter la capitale espagnole. Quant à Endrick et Franco Mastantuono, ils sont aussi invités à faire leurs valises, mais plutôt dans le cadre d’un prêt, afin de glaner du temps de jeu ailleurs. Le Brésilien ne devrait pas manquer de prétendants, alors que le jeune argentin voudrait rentrer au pays, à River Plate, son club formateur.

Enfin, Gonzalo Garcia plaît à Mourinho, mais il pourrait être objet d’une grosse vente, avec Fulham qui est prêt à miser gros sur lui. En plus de ces six joueurs sur qui les Merengues ne comptent pas, la radio rajoute les noms de Vinicius Jr et d’Aurélien Tchouameni comme potentiels partants, avec respectivement Arsenal et Manchester United qui rêvent d’attirer le Brésilien, et le Français. Les prochains jours s’annoncent très chauds !