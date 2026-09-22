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Ligue 1

PSG : Safonov confie avoir réussi sa mission en quittant la Russie

Par Aurélien Macedo
1 min.
Matvey Safonov @Maxppp

Gardien du Paris Saint-Germain depuis l’été 2024, Matvey Safonov s’est imposé depuis presque un an à la place de Lucas Chevalier. Le gardien russe formé au FK Krasnodar s’est exprimé auprès de la sélection lors du rassemblement de la Sbornaya. Le gardien de 27 ans a admis qu’il avait réussi sa mission en montrant qu’il pouvait s’imposer dans un club d’élite comme le Paris Saint-Germain.

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«Je vais sans doute me répéter. J’ai dit à plusieurs reprises que mon départ du football russe avait probablement une mission précise, que je pense avoir accomplie avec dignité… enfin, peut-être que je l’accomplis encore (sourire). Il s’agissait de montrer à tout le monde que tout est possible. Qu’on peut passer du centre de formation de Krasnodar aux grands clubs, à la Ligue des Champions», a-t-il confié.

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