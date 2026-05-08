Le Bayern Munich a trouvé la raison de son élimination face au PSG

Le Bayern Munich doit passer à autre chose. Mais il y a encore quelques jours, le club allemand nourrissait l’espoir de renverser le PSG chez lui et de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Mais le plan de Vincent Kompany et des Bavarois est tombé à l’eau. La faute à Luis Enrique et son staff qui ont mis en place une stratégie diabolique, suivie à la lettre par les joueurs. Menés très rapidement 1 à 0 après l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé, les Allemands ont finalement accroché le nul en fin de rencontre grâce à Harry Kane (1-1). Eliminé de la Champions League, le Rekordmeister a promis d’apprendre de ses leçons et de revenir encore plus fort. Manuel Neuer en a notamment parlé après le match.

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« Nous n’avons pas eu d’occasions franches aujourd’hui (mercredi), mais nous en avons quand même créé suffisamment pour marquer. Il nous a manqué l’instinct de tueur que le PSG a su montrer pour plier le match. Nous étions proches de la finale, mais nous n’avons pas réussi à franchir cette dernière étape. Notre but est simplement arrivé trop tard. Nous avons manqué les moments clés ce soir.» Vincent Kompany a, lui, ajouté : « je sais à quel point il est difficile de remporter la Ligue des champions et à quel point cela dépend des détails. Nous ferons tout pour faire mieux la saison prochaine. Et j’espère aussi que nous aurons certaines de ces décisions arbitrales en notre faveur.» Si l’arbitrage n’a pas été du goût du Bayern Munich mercredi, le club estime que ce n’est pas la raison de leur échec. Du moins l’unique.

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Le Bayern Munich n’avait pas assez de solutions

De l’autre côté du Rhin, on évoque la profondeur de banc et le manque de solutions pour Kompany, qui n’est pas parvenu à changer son plan mercredi quand son équipe était menée. Un argument avancé en premier lieu par Bild, qui a indiqué que l’écurie allemande devait apporter des retouches à son effectif pour passer un cap en C1. Un avis que partage Sport 1.« Alors que le PSG a pu faire entrer des joueurs frais mercredi soir, l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, était pratiquement impuissant (…) L’entraîneur a alors procédé à plusieurs changements. Si Alphonso Davies a effectivement insufflé un certain dynamisme à l’équipe, l’impact escompté de Min-jae Kim, Lennart Karl et Nicolas Jackson ne s’est pas concrétisé. L’effectif munichois est-il finalement trop restreint ?»

Sport 1 poursuit : «le fait est que Kompany a su pallier chaque absence tout au long de la saison, et la baisse de qualité a été minime. Son équipe a dominé ses adversaires aussi bien en Ligue des Champions qu’en Bundesliga. Mais le fait est qu’ils n’ont pas réussi face à Paris. D’abord, la qualité du PSG sur le terrain a anéanti toute tentative de remontée, et ensuite, les visiteurs disposaient encore de joueurs frais de premier plan.» Un argument qui s’entend, pourtant quelques jours avant le match de nombreux médias allemands assuraient que ce Bayern dominerait physiquement une équipe du PSG qui a semblé piocher à l’aller. Rédacteur en chef de Sport 1, Stefan Kumberger a évoqué ce sujet.

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Le mercato va permettre de trouver la pièce du puzzle manquante

« Paris aurait pu faire entrer Barcola en jeu à un moment donné. Quant au Bayern, c’était Lennart Karl. Je ne lui en veux pas ; après tout, il n’a que 18 ans et était blessé. Quand on a un effectif au complet, à l’exception de Serge Gnabry, et qu’on ne peut faire entrer personne capable de renverser la situation, ça veut dire quelque chose. Aucun joueur sur le banc n’était capable de faire basculer le match. Bien sûr, cela soulève la question de la taille de l’effectif. L’effectif est suffisant pour réaliser une très bonne saison comme celle que nous vivons actuellement. Mais pour des matches comme celui contre Paris, le banc est tout simplement trop peu fourni.» Un avis partagé par Christian Falk et Julian Agardi qui ont évoqué «le manque de profondeur» du groupe sur SportBild.

Ce qui n’était pas forcément l’avis de Max Eberl. Durant la saison, le directeur sportif s’est défendu contre ceux qui accusent le Bayern d’avoir un effectif trop restreint. Pourtant, la presse sportive allemande annonce que les Munichois vont passer à l’offensive cet été. Bild a parlé hier de renforts en défense, dans l’axe et au poste de latéral, ainsi qu’une recrue offensive. Anthony Gordon (Newcastle) est la priorité. La piste menant à Bradley Barcola (PSG) est aussi cité. Ce qui est sûr, c’est que le club va bouger selon Sport1. «Le mercato estival à venir sera probablement au cœur des discussions lors de la réunion du conseil de surveillance de lundi. La direction du club pourrait alors reconsidérer sa position et finalement conclure qu’un investissement supplémentaire dans l’effectif est nécessaire.» L’élimination face au PSG va servir de leçon à un Bayern Munich, qui cherche à savoir pourquoi il a été éliminé. Peut-être simplement parce que ce PSG était trop fort…