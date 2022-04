Le vestiaire de Manchester United doute déjà d'Erik ten Hag

La suite après cette publicité

Manchester United a voté. Après plusieurs mois de campagne auprès du board mancunien et un ultime tour accroché avec Mauricio Pochettino, Erik ten Hag a été élu nouvel entraîneur des Red Devils le 21 avril. Un nouveau défi de taille pour le technicien néerlandais, dont le travail effectué à l'Ajax Amsterdam a emballé l'état-major anglais. Heureux et motivé, Ten Hag a savouré cette nomination tout en étant conscient que la mission qui l'attend à Man U sera de la plus haute importance.

«C'est un très grand honneur d'être nommé manager de Manchester United et je suis très excité par le défi qui m'attend. Je connais l'histoire de ce très grand club et la passion des fans. Je suis absolument déterminé à développer une équipe qui sera capable d'avoir le succès qu'elle mérite. Ce sera difficile de quitter l'Ajax après ces incroyables années et je peux assurer nos fans de mon engagement total et de faire que cette fin de saison soit un succès avant de rejoindre Manchester United.»

Les joueurs ne sont pas emballés

Un premier discours franc et plutôt convaincant de la part du coach hollandais. Un homme qui a d'ailleurs déjà fait énormément parler au sein du vestiaire de Manchester United. Un vestiaire où Mauricio Pochettino était plébiscité à la large majorité des suffrages selon le Telegraph. Malgré cela, c'est bien le club qui a eu le dernier mot et qui a décidé de voter pour Erik ten Hag.

Un choix qui selon le Manchester Evening News ne serait pas forcément le meilleur aux yeux des joueurs mancuniens. En effet, la publication britannique nous apprend que même si le vestiaire a bien accueilli la nomination de ten Hag, il doute déjà de lui. Le MEN précise que les Red Devils se demandent si le Néerlandais a la personnalité et la carrure pour changer les choses à Manchester United après plusieurs années délicates. Ils auraient voulu un coach plus expérimenté pour reconstruire l'équipe et pas un entraîneur uniquement réputé pour son style de jeu. Les joueurs douteraient de sa capacité à remplir sa mission à MU. Erik ten Hag n'est même pas encore arrivé que les problèmes commencent. Ambiance...