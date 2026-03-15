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Real Madrid : Kylian Mbappé de retour à l’entraînement

Par Samuel Zemour
1 min.
Kylian Mbappé, au Real Madrid @Maxppp

Enfin sur une bonne dynamique, le Real Madrid sort d’une victoire de prestige contre Manchester City (3-0) et vient de battre Elche avec la manière en Liga (4-1). Mais les Merengues se préparent au huitième de finale retour contre les Skyblues, à l’Etihad Stadium. Et Alvaro Arbeloa va encore devoir composer avec une avalanche de blessés… mais devrait bel et bien récupérer Kylian Mbappé.

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La presse espagnole révélait que l’international français avait pris la décision de faire le voyage à Manchester et devrait bel et bien être dans le groupe merengue. Ce dimanche matin, l’attaquant tricolore a d’ailleurs été aperçu à l’entraînement collectif. Le Français a terminé l’entraînement correctement et, sauf imprévu, il se rendra bien à Manchester.

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