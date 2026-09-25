Tottenham : Mauricio Pochettino réclamé pour remplacer Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi se retrouve déjà sous pression à Tottenham après un début de saison catastrophique. Après cinq journées de Premier League, les Spurs sont derniers, toujours sans victoire, malgré plus de 400 millions d’euros dépensés pour recruter dix joueurs cet été. Dans ce contexte, Tim Sherwood estime que les supporters londoniens seraient prêts à accueillir de nouveau Mauricio Pochettino si le club décidait de se séparer de l’Italien. « Les supporters de Tottenham préféreraient Mauricio Pochettino à Roberto De Zerbi », assure l’ancien entraîneur des Spurs rapporte The Standard, tout en rappelant que l’effectif actuel n’a plus grand-chose à voir avec celui dirigé par l’Argentin.

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Pochettino avait passé cinq ans et demi sur le banc de Tottenham avant son licenciement en 2019, quelques mois seulement après avoir conduit le club en finale de la Ligue des champions. Sherwood garde un excellent souvenir de son passage, marqué notamment par des deuxième et troisième places en championnat, même si aucun trophée n’avait été remporté. Il estime cependant que les importants investissements réalisés cet été augmentent considérablement les attentes autour de De Zerbi. « Je peux penser à beaucoup d’entraîneurs qui auraient aimé qu’on dépense 400 millions de livres pour leur effectif », a-t-il lancé, alors que les mauvais résultats des Spurs alimentent déjà les rumeurs autour de l’avenir de leur entraîneur.