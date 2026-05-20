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Ligue des Champions

Liverpool jouera qualifié en C1 grâce à Aston Villa ?

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Arne Slot @Maxppp

Le bonheur des siens fait parfois aussi le bonheur des autres. Il y a quelques jours, Aston Villa avait condamné Liverpool à la Ligue Europa en s’imposant 4-2 en Premier League. Les Reds, à trois points de la 4e place, étaient mal embarqués dans la course à la C1 sur la fin de saison.

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Sauf que voilà, ce mercredi soir, Aston Villa s’est baladé face à Fribourg (3-0) en finale de Ligue Europa et remporte donc la compétition. Une victoire qui débloque une place supplémentaire en Ligue des champions pour le championnat anglais et c’est donc le 5e qui est qualifié pour la C1. Liverpool jouera donc la Ligue des champions la saison prochaine avec Arsenal, City, Manchester United et donc Aston Villa. Et si Aston Villa termine 5e, c’est la 6e place qui pourrait être qualificative pour la C1… A suivre.

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