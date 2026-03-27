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PSG, Ukraine : la nouvelle soirée désastreuse d’Illya Zabarnyi

Titulaire et capitaine hier lors de la demi-finale de barrages de Coupe du Monde face à l’Ukraine, Illya Zabarnyi a vécu un véritable calvaire. Le défenseur ukrainien a participé au naufrage collectif de son équipe (1-3).

Par Jordan Pardon
2 min.
Zabarnyi @Maxppp
Ukraine 1-3 Suède

L’actualité d’Illya Zabarnyi n’est pas plus enthousiasmante à Paris qu’ailleurs. Plus de six mois après son arrivée dans la capitale française, le défenseur ukrainien peine à convaincre. Il a certes connu quelques jolies parenthèses comme face au Havre début mars (0-1), ou face au Barça en Ligue des Champions (1-2), mais il serait exagéré d’affirmer que son rendement est à la hauteur du coût de son transfert (environ 63 millions d’euros).

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Remplaçant face à Chelsea lors des deux confrontations en Ligue des Champions, l’ancien joueur de Bournemouth avait ensuite disputé l’intégralité de la rencontre face à Nice, juste avant la trêve (0-4). Une fenêtre internationale qu’il attendait avec optimisme, étant donné que l’Ukraine était encore en lice pour participer à la prochaine Coupe du Monde. Mais Zabarnyi et l’Ukraine devront finalement remettre leurs rêves à plus tard, alors que le pays n’a plus participé à un Mondial depuis 2006 (sa seule et unique participation).

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Pas tout net sur deux buts suédois

Face à la Suède hier soir, son équipe a volé en éclats et lui le premier (1-3). Le capitaine ukrainien a vu Gyökeres arroser sans pitié et s’offrir un triplé pour envoyer son pays en finale des barrages face à la Pologne. Le premier but avait déjà annoncé la noirceur de sa soirée. Battu au duel par Gyökeres au début de l’action, il l’oubliait ensuite dans son dos.

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🚨 𝗭𝗔𝗕𝗔𝗥𝗡𝗬𝗜 𝗘𝗦𝗧 𝗔̀ 𝗟’𝗢𝗨𝗘𝗦𝗧 𝗧𝗢𝗧𝗔𝗟 !!! 𝗟𝗘 𝗧𝗥𝗜𝗣𝗟𝗘́ 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗞𝗧𝗢𝗥 𝗚𝗬𝗢𝗞𝗘𝗥𝗘𝗦 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗔 𝗦𝗨𝗘̀𝗗𝗘 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗟’𝗨𝗞𝗥𝗔𝗜𝗡𝗘 !!! ⚽️⚽️⚽️

Adieu la Coupe du Monde pour les Ukrainiens. 🇺🇦👋

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Sur le dernier but du Suédois, les torts étaient partagés entre Tymchyk, coupable de la passe en retrait mal ajustée, et Zabarnyi, mangé par un Gyökeres beaucoup plus prompt pour récupérer le ballon et aller obtenir un penalty face à Trubin. Il est peu probable que cette soirée soit particulièrement bénéfique à Zabarnyi pour la confiance, mais l’Ukrainien va vite devoir se remettre la tête à l’endroit à son retour en club.

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