Liga : incroyable victoire du Séville FC au Celta

Voilà un succès dont les Sévillans devraient se souvenir. En déplacement au Celta lors de cette 30e journée, les Andalous sont venus à bout de leurs hôtes 4-3 au terme d'un match fou. Ce succès leur permet de conserver leur 4e place qualificative à la prochaine Ligue des Champions, quand les Galiciens occupent le 10e rang de cette Liga.

C'est Jules Koundé qui a ouvert le score (7e) mais Aspas a renversé la situation en trois minutes grâce à un penalty (20e) suite à une faute du défenseur français puis un second but (23e). Fernando a remis les deux équipes à égalité (35e) un court instant, puisque Brais Mendez a redonné l'avantage au Celta avant la pause (43e). Le Séville FC a fini par l'emporter durant la seconde période grâce à des buts de Rakitic (60e) et de l'entrant Papu Gomez (76e).

