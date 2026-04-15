Chelsea : Alejandro Garnacho fait le buzz sur TikTok

À défaut de briller sur le terrain, Alejandro Garnacho a fait sensation sur TikTok ces derniers jours. En effet, l’ailier argentin a surpris tout le monde en supprimant l’intégralité de son contenu lié à Chelsea, préférant reposter de vieux souvenirs de son époque à Manchester United avec des messages empreints de nostalgie. Pour le moment, son aventure londonienne tourne au vinaigre.

La suite après cette publicité

Censé gagner en importance avec Chelsea pour sécuriser sa place au Mondial avec l’Argentine, Garnacho vit une saison plus que délicate. Entre les critiques acerbes sur ses performances et un temps de jeu qui joue aux montagnes russes, l’ailier de 21 ans ne trouve pas son rythme. Déjà épinglé en janvier pour avoir "liké" le départ de Ruben Amorim à United, il semble aujourd’hui plus à l’aise pour faire le buzz sur les réseaux que pour s’imposer sur le terrain. À l’approche de la Coupe du Monde, ce coup de sang numérique ne devrait pas accroître ses chances de figurer dans la liste de Lionel Scaloni avec l’Albiceleste…