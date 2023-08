Monaco : visite médicale ce lundi pour Denis Zakaria

C’était dans l’air depuis quelque temps déjà, c’est désormais presque officiel ! Denis Zakaria va quitter la Juventus pour rejoindre l’AS Monaco, comme nous vous l’avons révélé dernièrement. Plus en odeur de sainteté à Turin après un prêt très mitigé du côté de Chelsea la saison dernière, où il n’aura participé qu’à 13 rencontres toutes compétitions confondues, nous pouvons vous confirmer que le milieu de terrain suisse va bel et bien passer sa visite médicale ce mercredi avec le club du Rocher.

Alors qu’un accord de principe avait été trouvé dernièrement entre l’AS Monaco et la Juventus concernant un transfert du milieu suisse pour une somme avoisinant les 20 millions d’euros, Denis Zakaria va donc quitter la Vieille Dame, sachant qu’il était lié avec le club turinois jusqu’en juin 2026. Après des expériences dans son pays natal, en Suisse, puis en Allemagne et enfin Italie et en Angleterre pour finir, le joueur de 26 ans va découvrir un nouveau championnat avec la Ligue 1.