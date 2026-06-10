L’UEFA fait mariner l’OM

L’OM est encore dans l’attente d’une décision de l’UEFA. En effet, le club phocéen attend un verdict de la part de l’instance qui étudie le dossier olympien depuis le 2 juin, dont les comptes sont dans la zone rouge. Comme l’indique L’Équipe, l’OM devra patienter davantage avant d’être fixé sur son avenir européen, car le verdict était envisagé pour mercredi, mais les dirigeants marseillais ont été informés mardi que la décision ne serait finalement communiquée que jeudi.

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Confronté à une situation financière délicate et n’ayant pas respecté les engagements pris dans l’accord conclu en 2022, l’OM s’expose à une possible exclusion de la Ligue Europa pour la saison prochaine. Certaines décisions restent également en attente… notamment la finalisation de l’arrivée de Bruno Genesio pour remplacer Habib Beye. Pour rappel, les Marseillais devront aussi se présenter devant la DNCG, qui pourrait imposer un encadrement de sa masse salariale.