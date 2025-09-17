PSG : la réponse cash de Luis Enrique sur le penalty raté de Bradley Barcola
Large vainqueur de l’Atalanta (4-0) pour son entrée en lice dans la Ligue des Champions 2025/2026, le Paris Saint-Germain a totalement respecté son statut de tenant du titre de la compétition. Après la rencontre, le coach du club francilien s’est exprimé au micro de Canal + sur la belle partition de son équipe.
Il a été également questionné sur le penalty manqué de Bradley Barcola à la 44e minute quand le score était de 2-0 et sa réponse a été sans détour même si c’était avec un brin d’amusement : «pour le penalty tu dois demander des explications à Barcola, pas au coach.» Nul doute que le coach espagnol n’a pas forcément apprécié ce moment même si le bilan d’ensemble est excellent.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer