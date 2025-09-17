Menu Rechercher
Ligue des Champions

PSG : la réponse cash de Luis Enrique sur le penalty raté de Bradley Barcola

Par Aurélien Macedo
1 min.
Luis Enrique avec le PSG @Maxppp
PSG 4-0 Atalanta

Large vainqueur de l’Atalanta (4-0) pour son entrée en lice dans la Ligue des Champions 2025/2026, le Paris Saint-Germain a totalement respecté son statut de tenant du titre de la compétition. Après la rencontre, le coach du club francilien s’est exprimé au micro de Canal + sur la belle partition de son équipe.

Il a été également questionné sur le penalty manqué de Bradley Barcola à la 44e minute quand le score était de 2-0 et sa réponse a été sans détour même si c’était avec un brin d’amusement : «pour le penalty tu dois demander des explications à Barcola, pas au coach.» Nul doute que le coach espagnol n’a pas forcément apprécié ce moment même si le bilan d’ensemble est excellent.

