Ligue des Champions : Benjamin André regrette le manque de courage du LOSC

Le LOSC aura tenu une heure de jeu avant de sombrer. En déplacement sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des Champions, les Dogues ont fini par s’incliner 3-0 en encaissant les trois buts en 7 minutes seulement. «Quand on prend le premier but, tout devient compliqué. On avait pas trop mal défendu jusque-là mais on a trop peu proposé. Il aurait fallu avoir plus de courage ce soir», regrette Benjamin André sur Canal+ après le match.

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Déjà sur le fil du rasoir, les coéquipiers du capitaine lillois ont alors pris un coup sur la tête dont ils ne se sont pas remis. «On est loin de ce qu’on peut faire et de ce qu’on sait faire. C’est un match à part ce soir, on joue une très grosse équipe. Ils font leurs changements et tout s’accélère. Il y avait mieux à faire avec le ballon si on avait osé un peu plus.»