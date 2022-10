Argentine : un supporter décède après des affrontements lors de Gimnasia-Boca

Le monde du football est à nouveau en émoi. Quelques jours après la tragédie ayant coûté la vie à 131 personnes lors du « Clasico » indonésien entre l'Arema FC et la Persebaya Surabaya, c'est cette fois en Argentine que la mort a frappé. Ce jeudi, alors que de nouveaux affrontements entre supporters se sont déroulés lors de la rencontre entre Gimnasia La Plata et Boca Juniors, un supporter des locaux a été victime d'un arrêt cardiaque, comme l'a annoncé le ministre de la Sécurité de la province de Buenos Aires, Sergio Berni.

La rencontre a été arrêtée dès la 9e minute de jeu en raison d'affrontements dans et en dehors du stade. Selon les autorités locales, le club de Gimnasia aurait procédé à la vente de nombreux billets tout en ayant connaissance que la capacité de son enceinte ne pourrait pas accueillir l'ensemble des spectateurs adverses. Frustrés, les fans de Boca ont tenté de forcer les entrées, repoussés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène et de tirs de flashball. Trois personnes, en plus de l'individu décédé, seraient également gravement blessées.