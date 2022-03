La Juventus prépare un lifting XXL

La suite après cette publicité

La Vieille Dame va s'offrir un lifting. En effet, cet été, la Juventus va bien faire peau neuve. Toujours en lice en huitième de finale de l'UEFA Champions League, elle vit une saison mitigée en Serie A où elle occupe la quatrième place actuellement, à sept longueurs du leader l'AC Milan. Comme l'année dernière, marquée notamment par les départs de Cristiano Ronaldo et d'Andrea Pirlo, la Juve va vivre une nouvelle opération dégraissage. Elle tentera aussi d'apporter du sang neuf à son effectif.

Opération dégraissage

Du côté des départs, plusieurs éléments arrivent en fin de contrat. C'est le cas de Mattia Perrin, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi et Paulo Dybala. Ils seront un bon nombre à prendre la porte. En revanche, les Turinois espèrent toujours prolonger la Joya. Ils multiplient les échanges avec le clan Dybala. Toutefois, l'Inter Milan et l'Atlético de Madrid espèrent bien leur jouer un mauvais tour et le recruter.

Il faudra également gérer le cas Alvaro Morata, prêté par l'Atlético. La Juventus veut poursuivre avec lui, mais elle veut faire baisser le prix de son option d'achat à un montant compris entre 15 et 20 millions d'euros sachant que les Colchoneros réclamaient 35 millions d'euros. Les dirigeants italiens vont aussi se pencher sur les dossiers des joueurs libres dans un an, soit en juin 2023. Ce qui sera le cas de Giorgio Chiellini, qui va avoir 38 ans en août.

La Juve veut faire peau neuve

Alex Sandro ou encore Adrien Rabiot seront dans ce cas. Selon la presse italienne, la Vieille Dame ne serait pas contre arrêter sa collaboration avec l'international tricolore. Alors que certains départs pourraient intervenir, les pensionnaires du Juventus Stadium sont aussi à l'affût pour se renforcer et donner un nouveau visage à une équipe vieillissante. Au poste de gardien, la Juve penserait à rapatrier Gianluigi Donnarumma, dans le dur au PSG, selon la Gazzetta dello Sport.

En défense, les noms de Jason Denayer (OL) et Antonio Rüdiger (Chelsea), tous les deux en fin de contrat, sont cités. Au milieu de terrain, les Bianconeri rêvent toujours d'un retour de Paul Pogba (MU), qui sera libre le 30 juin 2022. Pour renforcer son secteur offensif, la Juve a coché les noms de Memphis Depay ou encore de Marco Asensio. A Turin, on est plus que jamais prêt à mettre quelques bons coups de bistouri pour s'offrir un lifting d'envergure.